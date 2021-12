Lucía sigue desaparecida y familiares la buscan desesperadamente

Una madre clama desesperadamente ante la desaparición de su hija de 17 años hace ya 5 días. "La Fiscalía no se mueve, no hace nada", sostuvo.

Una madre quebrada en llanto pidió al Ministerio Público que accione para encontrar a su hija. Lucía Ortiz se encuentra con paradero desconocido ya desde el pasado lunes, hasta el momento hay nulo avance en su búsqueda.

La mujer comentó, que no pueden hacer nada, ya que no pueden acceder a imágenes de circuito cerrado, ni al registro de telefonía sin una orden fiscal. "La Fiscalía no me hace caso y yo no puedo hacer nada, por favor les pido, no puede ser que no puedan ver ni siquiera una cámara", alegó la mujer.

Indica, que la adolescente fue a pasar el día con sus abuelos ese domingo en Limpio y que ya el lunes en horas de la tarde su abuelo la acompañó hasta la parada para que retornara a Trinidad.

La madre indica, que en todo momento estaba en comunicación con su hija y que inclusive ella le dijo que ya estaba por llegar, cuando repentinamente dejó de contestar los mensajes y ya el celular daba apagado.

"A mi hija la llevaron, porque no puede ser que ella no vuelva a casa", afirmó. Pide a la ciudadanía que cualquier información contacten al 0981-476-204 o al sistema 911.

Nota Relacionada: Madre desesperada pide ayuda para localizar a su hija adolescente