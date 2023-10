Lideresa de comunidad indígena acusa a diputado de crimen de nativo

La lideresa de la comunidad indígena acusó a un legislador de estar tras el crimen del joven indígena muerto de 39 balazos este domingo en Bella Vista Norte.

Durante una conferencia de prensa, Ada González, líder de la comunidad indígena Ysapy, de Bella Vista Norte, acusó al diputado colorado Eulalio Gómez, de ser el responsable de la muerte de Porfirio Benítez Romero, ciudadano indígena de 25 años.

La mujer, expresó, que el legislador había amenazado reiteradas veces al joven, dijo que el mismo fue hace dos meses hasta la casa del joven para preguntarle sobre delincuentes que habrían entrado en propiedad.

“Le dijo que debía decir los nombres de los que entraron en su propiedad y no contar nada a los líderes porque sino le mataría en su propia casa”, expresó. Por su parte, el político colorado, Eulalio Gómez, negó todo tipo de implicancia.

“Yo nunca le amenacé a nadie, no conozco a la víctima. Ella misma se puso en contacto conmigo para hablarme en su momento del fallecido y decirme que no lo quería en su comunidad porque tenía orden de captura por homicidio y denuncia por violación, pero yo no podía solucionar eso”, señaló.