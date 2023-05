Liberales pierden dos bancas en la Cámara de Diputados por Alto Paraná

El Partido Liberal fue uno de los grandes derrotados en las elecciones generales del domingo. En el Alto Paraná perdieron dos escaños de la Cámara de Diputados. En el próximo periodo tendrán apenas una representante.

Finalmente, Carlos Portillo, quien en las internas pasadas fue el candidato más votado por su partido, no integrará la Cámara de Diputados. El ex parlamentario destituido por tráfico de influencias aspiraba y tenía grandes chances de retornar al cargo, no obstante, las cifras no favorecieron y no solamente Portillo, sino los liberales del Alto Paraná van a tener que resignarse a perder dos escaños de los tres que venían ocupando. Apenas uno de sus postulantes alcanzó el número de votos requerido para ocupar una banca.

En este periodo tenía tres representantes, los diputados Manuel Trinidad, Roya Torres y Carlos Noguera, quien completa la vacancia dejada por Portillo. Trinidad y Torres volvieron a postularse, pero la aceptación no fue tal que a duras penas solo Roya Torres consiguió la reelección.

La nueva representación parlamentaria por Alto Paraná queda conformada de la siguiente forma: Bettina Aguilera, Luis “Tiki” González, Liz Acosta y Rocío Abed (ANR); Dr. Guillermo Rodríguez y Walter García (Yo Creo); Roya Torres (Concertación Nacional/PL) y Miguel Martínez (Cruzada Nacional).