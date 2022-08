Levantan sesión de Diputados tras griteríos

Tras incidentes entre la diputada cartista Del Pilar Medina y la liberal Celeste Amarilla se decidió levantar la sesión extraordinaria donde se pretendía retomar el debate para juicio político de Sandra Quiñónez.

Un bochornoso episodio más se suma a las tantas hechas por parlamentarios, esta vez la diputada liberal Celeste Amarilla y la diputada cartista Del Pilar Medina se dijeron de todo y a los gritos.

Se retomaba el quinto día de debate sobre juicio político contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, cuando se vio interrumpido por el episodio,

"Señoras que quieran ingresar a la política, no hay que ser perrita de nadie y no hay que mover la cola a nadie", expresó textualmente la diputada liberal. Tras estas palabras Medina se aludió e intervino a los gritos, pese a que no estaba en la lista de oradores, desatando el escándalo en la sesión.

#AHORA