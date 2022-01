La odisea de conseguir medicamentos en IPS

"Mi esposa está remando desde hace 3 años, de dónde saco yo G. 400 millones para sus ampollas. Duele que el IPS tenga para los amigos, pero para nosotros no", declaró la pareja de paciente oncológica.

La pareja de Yenni Araujo rompió en llanto este miércoles, debido a la intensa impotencia de no poder conseguir una ampolla que cuesta G. 25 millones y que necesita con urgencia la madre de sus hijos.

Expresó que en total necesita G. 400 millones para los medicamentos de la misma, declaró que ha agotado todas las instancias en la Previsional y que siempre recibe una negativa.

Criticó fuertemente que se dé preferencia a unos pocos que ni siquiera han dado sus portes, refiriéndose al caso del pastor Emilio Abreu, que no es asegurado y accederá a un costoso tratamiento en el IPS.

"Todos tenemos derecho a la Salud, pero molesta que a unos pocos le digan sí y a la gran mayoría no". "Esto no es un hospital privado, pagamos nuestro aporte para que al final te digan que no tienen un solo medicamento", declaró.

El quebrantado familiar habilitó su número telefónico para cualquier tipo de ayuda, los interesados pueden comunicarse al 0983 49 65 97.

Este miércoles se tomó conocimiento de que el Ministerio de Salud solicitó al IPS que se haga cargo de un trasplante para Abreu, sin ser asegurado.