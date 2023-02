Juez remite a Tacumbú a ex policía imputado por feminicidio

El juez interino, Gustavo Amarilla, decretó cárcel en Tacumbú para el policía retirado, principal sospechoso de matar a la docente María Isabel Vega.

El magistrado ordenó este jueves prisión preventiva para el policía retirado, José Carlos Morel de 60 años, acusado de acabar con la vida de la docente María Isabel Vega de 41 años, decretó que sea derivado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Morel fue imputado por feminicidio, el mismo presuntamente mató a balazos a la maestra en plena vía pública de Loma Pytá en horas de la mañana de este miércoles.

La defensa solicitó que se tenga en cuenta que él es un ex policía y sobre esa base solicitó que el hombre cumpla prisión en la Agrupación Especializada. Sin embargo, el juez manifestó que, a su criterio, el crimen no se cometió en el ejercicio de sus funciones como agente y que no existe la imposibilidad de que vaya a Tacumbú o a cualquier centro penitenciario.