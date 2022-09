Juez pide aclaración por sobreseimiento de exministros

Un Juez de Delitos Económicos envió una nota al Presidente de la Corte para aclarar el sobreseimiento de dos exministros que fueron denunciados por el supuesto desvío de más de G. 3.700 millones.

El juez José Agustín Delmás remitió un documento al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, consultando sobre la causa de los exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Enzo Cardozo y Rody Godoy.

Los mismos fueron absueltos recientemente de un caso en donde se los acusó de desviar G. 3.719 millones en el año 2014. Argumentaron "prescripción".

No obstante, el magistrado Delmás refiere que la causa no estaba prescripta al momento en que recibió los tomos.

"A mí me sorprendió, yo no soy el juez de la causa. Hice una nota explicando que se faltó a la verdad hacia mí persona. Es un expediente de hace 4 años y faltando 31 tomos más carpetas fiscales (...) Me puse a disposición para aclarar las malas expresiones. Acá la Fiscalía puede apelar la resolución", dijo el juez Delmás a Radio Monumental 1080 AM.

El Ministerio Público acusó a Cardozo y Godoy por lesión de confianza, estafa, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos. El caso se elevó a juicio oral en donde finalmente fueron sobreseídos.