Juana Mercado viajará a Argentina para recibir cirugía

Doña Juana Mercado dijo que viajará próximamente a la Argentina para someterse a la cirugía que está aguardando poder realizarse desde hace dos años, sin tener una respuesta por parte del IPS.

“Estamos siempre en la lucha diaria. La última vez habíamos quedado que IPS me iba a realizar la cirugía, pero, lastimosamente, me dijeron que no iban a poder operarme”, indicó la mujer entre sollozos.

En febrero la junta médica de la previsional le indicó que solo será una cirugía paliativa, debido a que probablemente su caso ya es genético y el tumor que tiene en el rostro podría crecer nuevamente.

Juana lamentó la incertidumbre que originó el IPS en torno a su caso, ya que en todo este tiempo "jugaron con su salud física y mental". “Nuevamente, IPS fue una pérdida de tiempo, pero ahora gracias a Dios se da la posibilidad de viajar”, expresó la mujer.

Mercado indicó que el Ministerio de Salud Pública se encuentra gestionando su viaje, pero señaló que necesita de la ayuda de todos para poder solventar los gastos en medicamentos para ella y su hija que se encuentra traqueotomisada.

Todas las personas que quieran extender su mano solidaria a Doña Juana Mercado y a su familia pueden comunicarse con ella al (0982) 630-610.