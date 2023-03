Juan Villalba dio positivo al alcotest antes de ser titular de la PMT

El actual director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba dio positivo a la prueba de alcoholemia el 19 de febrero en Paraguarí, una semana a antes de su designación en el cargo.

Según trascendió, Juan Villalba, actual director de la PMT de Asunción, había dado positivo a la alcotest en Paraguarí con resultado 0,687 mg/l.

El fiscal Alfredo Ramos Manzur lo citó para una audiencia indagatoria el 23 de marzo ante el caso por supuesta exposición al peligro del tránsito terrestre.

Villalba admitió a Última Hora el hecho y lo calificó como un "error" suyo, alegando que no iba a conducir pero ese día le comunicaron que su hija estaba con un cuadro febril y decidió volver de Paraguarí.

"Me fui a un cumpleaños en Paraguarí, al cumpleaños de un compadre, me iba a quedar a dormir, pero me avisaron que mi hija de seis meses estaba con fiebre y volví. Me retuvieron, soplé sin problemas y pagué la multa", reconoció.