Juan Carlos Duarte dice estar "sorprendido" por la designación de EEUU

La mano derecha de Hugo Velázquez y alto ejecutivo de Yacyretá, expresó estar muy sorprendido tras ser nombrado como corrupto por el Gobierno de EEUU. "No sé de qué me voy a defender, ni de qué me acusan", declaró.

Juan Carlos Charly Duarte, fue designado como "significativamente corrupto" en la nueva nueva declaración de personas ilegibles por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. El director jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, quien es amigo de Hugo Velázquez, otro también significativamente corrupto, dijo estar sumamente sorprendido ante la designación y dijo no tener idea de lo que le acusan. La declaración de EEUU, Duarte “ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros”. Para los Estados Unidos, Duarte abusó y explotó su posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay.

Publicidad

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com