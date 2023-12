Joven paraguaya egresada de colegio público se destaca en la NASA

Alma es oriunda de Capiatá, egresó allí de un colegio de Gobierno y, tras no lograr pagarse el cursillo de ingreso para la carrera de ingeniería en la UNA, accedió a una beca para estudiar en EEUU.

La joven formó parte de programas de la NASA y sus estudios fueron calificados entre los mejores.

Alma está cursando una carrera de cuatro años para especializarse en matemáticas. En medio de las clases, incluso tuvo la oportunidad de integrar tres programas de la NASA.

La joven, que estuvo esta semana en el Congreso como invitada por la Comisión de Ciencias y Tecnologías del Senado, lamentó que el sistema educativo paraguayo no apunte a fortalecer los talentos y pide a los jóvenes que no se rindan por alcanzar sus sueños.

"Golpeé puertas. Ustedes se imaginarán las puertas de las instituciones a las que me refiero, y no me dieron respuestas. Así que todo es por mérito propio, así como de otras personas y entidades privadas que me apoyaron", expresó.

Incluso fue más allá y apuntó que el sistema educativo de nuestro país "está para que no triunfemos". "A mí me empujaron de todas las maneras de Paraguay. Me dijeron 'acá no te queremos'. No está diseñado para que los jóvenes podamos recibir oportunidades. Les insto a que se preparen porque esa oportunidadl les puede venir en cualquier momento"

Alma sueña con poder culminar sus estudios en EEUU y luego regresar a Paraguay.