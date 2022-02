Joven denuncia que policías le plantaron drogas

Un joven denunció que policías implantaron cocaína en su vehículo en Minga Guazú. El joven sostuvo que ante su negativa de ir a la comisaría fue golpeado brutalmente.

Cristhian David Cáceres de 18 años fue detenido en pleno centro de Minga Guazú por agentes de la comisaría octava. En el procedimiento hallaron en su poder de joven 1.7 gramos de cocaína, el mismo dijo que esa droga no era suya y que en realidad los uniformados le plantaron la droga.

Sin embargo, reconoció ser un consumidor, no así distribuidor. Declaró que fue golpeado brutalmente ante la resistencia de ir a la comisaría, el incidente fue grabado por testigos.

Cáceres alegó que en la comisaría le dijeron "ahora va a comenzar la fiesta" y en el lugar le propinaron patadas y golpes de todo tipo. "Yo soy adicto, pero distribuidor no soy como ellos dicen, yo no tenía nada conmigo, me jugaron realmente", declaró.

Por su parte el comisario, Juan López, expresó que es mentira y que cuentan con el diagnóstico médico.