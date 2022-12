Joven compatriota gana competencia mundial de la NASA

El proyecto "Mimbi" fue elegido por la NASA dentro de su concurso de Space Apps, en la categoría de Mejor Narrativa. El ganador, oriundo de la ciudad de San Bernardino, se prepara para participar de la premiación en EEUU

Luciano Santiviago, de 24 años, es de la ciudad de San Bernardino, y se encuentra entre los 10 ganadores de una competencia impulsada por la agencia aeroespacial de los Estados Unidos. Su proyecto, denominado Mimbi (brillante, en idioma guarani) consiste en un sitio web interactivo y ganó en la categoría Mejor Narrativa.

El joven es estudiante del último año de la carrera Ingeniería Electrónica con énfasis en Mecatrónica en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El portal, preparado completamente por Santiviago, cuenta la historia del primer satélite paraguayo, GuaranSat1, a través de dos ejes principales: la cultura y el arte.

“Quería que mi proyecto hable de algo de nuestro país, creí que tenía mucho potencial y no me equivoqué. Los proyectos tenían que ser sobre los datos ya sea de la NASA o de sus agencias partners y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP) es una de ellas. Entonces qué mejor tema que el proyecto más grande de la AEP en la actualidad, que es el GuaraníSat-1, que no solo puso al Paraguay en el espacio sino que también ayudó a monitorear a la vinchuca en el Chaco (vector del Mal de Chagas)”, comentó Luciano.