JEM anuncia investigación contra a funcionarios "hurreros" de Bogarín

Desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados anunciaron que abrirán una investigación a los funcionarios que “apoyaron” a Jorge Bogarín y se manifestaron en contra de que renuncie.

El pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso este martes la apertura de una investigación para los funcionarios del organismo que se manifestaron contra la resolución por la cual se pide a Jorge Bogarín que renuncie.

El propio presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Rodrigo Blanco, fue quien que solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica del organismo a que se realice una investigación, con el objetivo de ver si dichos funcionarios hicieron una falta al código de ética, de comprobarse serán sumariados.

Asimismo, Enrique Kronawetter, quien asumió en reemplazo de Jorge Bogarín en el JEM, dio un plazo de 15 días para que se presenten los resultados de la investigación. “Acá no se discute si esto fue fuera del horario del trabajo. Esto se tomó contra una decisión del pleno. Ellos son funcionarios de la nación y no pueden salir a favor de tal persona. Ellos no son funcionarios de una persona, son funcionarios de una institución”, alegó.