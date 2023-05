J. A. Saldívar: Investigan intento de sicariato

La Policía Nacional investiga un intento de sicariato en J. A. Saldívar, donde de milagro logró zafarse la víctima, recibió una herida de refilón en la cabeza.

Un abogado fue víctima de un presunto intento de sicariato en J. Augusto Saldívar, donde un desconocido irrumpió en su vivienda en la ciudad de J. A. Saldívar.

El desconocido realizó casi diez disparos frente a una vivienda. Si bien se salvó de milagro, quedó con una profunda herida de refilón. El hecho se dio a conocer este lunes. Sin embargo, ya se había registrado el pasado martes en horas de la noche.

Aparentemente, el sicario ingresó a la casa tras sorprender a un familiar que acababa de entrar, le ordenó a punta de arma de fuego que lo llevara hasta el profesional de Derecho y que este le hablara para que abriera la puerta.

“Entonces, él (el familiar) me habló en guaraní y me dijo que le abra, me acerqué, no le abrí en principio, pero me volvió a decir que le abra y me habló medio gritando, eso me extrañó porque es una persona muy tranquila, por eso abrí la puerta solo un poco, 10 centímetros, y ahí ya me jugó el primer disparo que me agarró de refilón en la cabeza”, relató la víctima.

Detalló que, como la puerta se desbloquea solo con un código y como había vuelto a cerrar rápidamente, el sospechoso comenzó a patear, pero como no podía abrirla, comenzó a disparar un total de nueve veces.

Señaló que el hombre aparentemente pensó que él se quedó sosteniendo la puerta por detrás, por lo que disparó repetidamente en el medio, a fin de que las balas lleguen a varias partes de su cuerpo, tras lo cual se dio a la fuga.