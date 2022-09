Itauguá: Millonario asalto a comerciantes

Comerciantes fueron víctimas de delincuentes, quienes ingresaron a la vivienda de las víctimas y se alzaron con G. 30 millones y bebidas alcohólica.

Una familia de trabajadores en Itauguá fue víctima a tempranas horas de este lunes de un atraco. Aproximadamente 5 hombres fuertemente armados treparon la muralla de la vivienda.

La víctima comentó que les ordenó que se tiraron al suelo a punta de pistola y les repitió que no debían mirar. Sostuvo que en todo momento preguntaban por una caja fuerte que ellos no tenían. Se alzaron G. 30 millones y bebidas alcohólicas. Además, se llevaron el circuito cerrado. Afortunadamente, no se registraron heridos.