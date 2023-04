IPS sin ambulancias para mujer en grave estado

La familiar de una paciente de IPS lamentó que la institución no contaba con una ambulancia para trasladarla de urgencia. Manifestó que tuvieron que hacer malabarismos mientras el titular de IPS estaba en campaña.

Con la voz quebrada y los ojos irritados por el llanto, una mujer contó a NPY la odisea que tuvieron que pasar para conseguir una ambulancia para trasladar a su madre que estaba grave.

Lamentó que IPS, donde mensualmente va un porcentaje del salario de los trabajadores, no contaba con una sola ambulancia para trasladar a su madre al Hospital Central.

"IPS no tiene ambulancias, cómo esperás que tu familiar se recupere, o vas a dejar que se muera porque no hay ambulancias o no tenés un medio para traerle, tuvimos que hacer malabarismos para traerle a mi mamá para hacerle llegar hasta acá", manifestó.

Se refirió al presidente del IPS, Vicente Bataglia, quien participó del cierre de campaña del candidato colorado Santiago Peña, y dijo que se trata de la otra "cara de la moneda".

"Mientras ellos están allá, esta es la otra cara de la moneda y como yo hay mucha gente acá todos los días. Hay gente humilde del interior que se tiene que instalar acá", refirió.