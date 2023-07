IPS ordena a asegurado estudio de urgencia pero lo agendan para 2024

Un asegurado denunció que en IPS le pidieron realizarse una endoscopía de forma urgente pero la misma institución, inauditamente, le agendó el estudio recién para enero de 2024.

El profesor Miguel Ángel González, denunciante, habló con este medio y explicó que desde 2015 está recibiendo un tratamiento por úlceras estomacales y ante los intensos dolores que sufre últimamente acudió a IPS para consultar.

El médico que lo atendió le prescribió una endoscopía de forma urgente y al acudir a agendar el estudio le dieron turno recién para enero de 2024.

"Eso me causó indignación. Fui a reclamar para que me puedan agendar antes pero me dijeron que el encargado estaba de vacaciones. Con esa situación tuve que volver a San Pedro", dijo.

El hombre lamentó que tiene que venir de Santaní, San Pedro para hacerse los estudios ante la precaria atención de las filiales de la Previsional.