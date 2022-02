IPS deberá comprar medicamentos a menores con fibrosis quística

La Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por IPS y deberá adquirir los costosos medicamentos para los hijos de Lorenzo Melgarejo, que padecen de fibrosis quística.

Lorenzo Melgarejo pudo deshacerse de las cadenas con la que se ató frente al Palacio de Justicia ya que su larga lucha de tres años finalmente dio sus frutos: La Corte Suprema le otorgó el amparo judicial para que IPS compre costosos medicamentos que necesitan sus dos hijos con fibrosis quística para vivir.

La previsional había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el desesperado hombre que busca que se cumpla con el derecho de sus hijos de recibir el fármaco que les prolongará la vida, ya que las expectativas de vida para los pacientes con esta dolencia es de 18 años, y el mayor de sus hijos ya tiene 17.

Al ver que mis hijos estaban pasando cada vez peor, decidí venir a Asunción y encadenarme frente al IPS, estaba totalmente solo, pero no me arrepiento, hoy la justicia me dio el amparo y valió la pena mi esfuerzo", dijo Lorenzo Melgarejo a Monumental 1080 AM.

Detalló que los fármacos cuestan en Argentina alrededor de G. 30 millones y su uso es de por vida.