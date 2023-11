Inundaciones afectaron a 500 familias en Ciudad del Este

La Municipalidad de Ciudad del Este habilitó albergues en distintos puntos para asistir a las familias que fueron evacuadas de sus casas debido al desborde de arroyos y ríos. La crecida también afectó a Pdte. Franco.

La mayor cantidad de damnificados por la crecida se concentra en los barrios San Rafael y San Agustín donde las familias ya fueron evacuadas desde el sábado último. Un grupo permanece en el predio de una sede partidaria y otros está en la escuela y la parroquia del barrio donde aparte de los campamentos para permanecer se habilitaron servicios de asistencia médica y para el suministro de alimentos por lo que no hay mayores reclamos de los afectados.

Los demás damnificados están en un sector de los barrios Remansito y San Miguel, también instalados en las márgenes del rio Paraná. Otros puntos donde las familias fueron evacuadas son los barrios San Antonio, Che la Reina, San Alfredo, Santa Ana y 23 de Octubre por desborde de los arroyos Acaray-mi y Amambay respectivamente.

Para estas personas se habilitó el tinglado de la escuela de Artes y Oficios para que permanezcan en el sitio mientras dure la emergencia.

La inundación también ya deja damnificados en Presidente Franco. Alrededor de 200 casas fueron alcanzadas por las aguas del rio Paraná y el arroyo Saltito.

La Gobernación declaró emergencia departamental por 30 días debido a la necesidad de adquirir los materiales necesarios de forma urgente para asistir a las familias afectadas por las inundaciones.

Desde la Junta Departamental anunciaron que estarán controlando las erogaciones realizadas por el Gobernador de forma a que se proceda al correcto uso de los fondos y no se esté aprovechando con la necesidad de la gente.

Según el último informe hidrológico, el nivel del río Paraná oscila entre las cotas 116 y 117 metros y la tendencia es que permanezca en esos índices al menos por las próximas 48 horas. No hay previsión de que la situación empeore a pesar de la apertura de las compuertas y mas precipitaciones anunciadas entre este jueves y viernes. No obstante, no existe la posibilidad de que el caudal disminuya por lo que las familias deberán permanecer en los albergues al menos por unas dos semanas.