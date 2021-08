Intervienen populoso bar de Asunción ante denuncias de insalubridad

La Municipalidad de Asunción intervino este jueves un local gastronómico de Asunción luego de que se viralizara un video donde se ve roedores gigantes la cocina de dicho establecimiento.

La Dirección de Defensa del Consumidor de la comuna asuncena intervino en la tarde de este jueves el local gastronómico denominado Long Bar, ubicado sobre Senador Long.

Fernando López, director de la Dirección de Defensa del Consumidor, dijo que la intervención se realiza a fin de constatar la denuncia que fue viralizada en las redes sociales y en base a lo que se constate se tomarán las medidas correspondientes.

Tras la inspección indicó que los encargados del local hicieron la limpieza, no existen basuras, hay pintura fresca con olor bastante fuerte e hicieron fumigaciones. Además, encontraron que existen falencias en la parte de la cocina, tienen algunos azulejos rotos, tienen algunas rejillas que deben estar con valla metálica, no de la manera en que están tapando, con elementos de plástico, por lo que el Municipio les notificará y la semana que viene verificarán nuevamente si dieron cumplimiento o no.

Indicaron que si no cumplen las disposiciones, se endurecerán las medidas. Se estableció que la cocina no va a poder funcionar y que los técnicos definirán si van a operar o no durante 24 horas. Además comentó que verificarán dos locales más porque la gente tiene que tener certeza de que el local en donde concurre esté en condiciones a fin de evitar intoxicaciones.

La propia propietaria de la Galería donde se encuentra este bar denunció la insalubridad en la que opera el local gastronómico, además de continuos amedrentamientos por parte de su propio locatario. El video viralizado fue realizado por Kevin Houston, hijo de la propietaria del local gastronómico, quien lo publicó a través de su cuenta de Instagram.