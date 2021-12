Instan a mujeres víctimas de violencia a buscar ayuda

El Ministerio de la Mujer insta a las mujeres que son víctimas de violencia familiar o de otra índole a buscar ayuda, que la institución ofrece de forma gratuita.

Ante los casos de violencia hacia la mujer y los feminicidios registrados este fin de semana, el Ministerio de la Mujer recuerda a las mujeres que se ofrecen servicios de atención integral que son de forma gratuita a las víctimas, en los cuales se brindan orientación legal y sicológica, con seguimiento de todos los casos.

Mencionó que también se registran violencia a través de las redes sociales, por lo que se debe tener mucho cuidado y poder identificar las cuestiones.

Explicó que si una mujer es víctima de violencia familiar puede acudir a todos los servicios especializados y gratuitos con los que cuenta el Ministerio.

"Justificativo para la violencia no hay, antes de llegar a la violencia yo me puedo separar de mi pareja, me puedo ir del lugar, yo puedo dejarle a esa persona, pero ejercer violencia en ninguna situación", agregó.