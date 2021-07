Inmunidad a variante Gamma podría reducir riesgo de la Delta

La llegada de la variante Delta a la región implica desafíos para los sistemas de salud. Sin embargo, existen discusiones científicas sobre el impacto de esta mutación en zonas que ya padecieron la variante Gamma.

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, explicó en conferencia de prensa que existen hipótesis a nivel científico que sugieren que el posible impacto de la variante Delta puede ser menor atendiendo a que esta mutación es muy similar a la Gamma, que es la que más afecta actualmente al país.

Según Sequera, la inmunidad que se ha generado como población tras la variante de Manaos podría servir contra una eventual nueva ola de la mutación Delta, a diferencia de los países del norte en donde solo se tuvo la Alfa y es la razón por la que la delta afecta críticamente a esa región.

En el mismo sentido, la doctor Graciela Russomando, especialista en Biología Molecular, explicó, en conversación con Monumental 1080 AM, que como en Paraguay la variante Gamma o P1 afectó a gran parte de la población, la Delta probablemente no cause estragos desbordantes.

“Como nosotros ya sufrimos el impacto severo de la P1, estimo que la variante Delta no es un monstruo diferente que pueda hacer estragos. La variante Delta tiene las mismas mutaciones que la Gamma (Manaos)”, hipotetizó.

Ejemplificó que en el caso de Inglaterra, país azotado por la variante Delta, no ingresó la de Manaos, pero sí otras variantes. Sin embargo, refirió que las inmunizaciones atenúan los cuadros graves.

“Inglaterra tiene alrededor de 25 muertes al día, pero tienen 50.000 infectados. La vacunación está salvando a Inglaterra que ya alcanzan al 70% de la población con dos dosis”

Reiteró la importancia de acceder a la vacuna sin importar su procedencia y refirió que la efectividad de la combinación AstraZeneca - Pfizer es un hecho y Paraguay debería considerar su aplicación.

Protocolo de ingreso al país

Guillermo Sequera reiteró en conferencia de prensa que se ejercerán controles a las personas que ingresen al país y se efectuará una cuarentena de hasta 5 días a partir del test hecho para viajar a fin de prevenir posibles ingresos de la variante delta.

"El protocolo recomienda que desde el test para el ingreso al país hasta el segundo test, tienen que haber 5 días de diferencia", explicó.

Ejemplificó que, si un viajero se hace el test el día en que va a viajar al Paraguay, tendrá que hacer necesariamente 5 días de aislamiento sea en el hotel, en el domicilio o en los albergues que siguen disponibles para el efecto.

Por otra parte, si se hizo el test dos o tres días antes de llegar al país, ingresará en cuarentena hasta hacerse el segundo test en el quinto día en algún laboratorio público o autorizado por el Laboratorio Central de Salud Pública.

En caso de ser positivo, se guardará aislamiento por 7 días más y si es negativo, se podrá salir de la cuarentena.