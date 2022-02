Informan sobre 38 muertes por coronavirus este lunes

El Ministerio de Salud Pública reportó sobre 929 nuevos casos de Covid-19 y 38 personas fallecidas a causa del virus.

En el informe epidemiológico de este lunes se indica que se procesaron 3.135 muestras de Covid-19, de los cuales 929 dieron resultado positivo, llegando así la cifra total de confirmados a 636.520.

El Ministerio de Salud Pública también informó sobre 38 fallecimientos, elevando el total a 18.237 desde el inicio de la pandemia en el país.

Entre los decesos reportados, uno era del rango de 20 a 39 años, y no estaba vacunado; mientras que seis eran de 40 a 59 años, todos no vacunados; los 31 restantes estaban en el rango de los 60 años y más, 5 con dosis completa, 11 con esquema incompleto y 15 no vacunados.

Del total de fallecidos en las últimas 24 horas, había 19 mujeres y 19 varones, procedentes de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Pte. Hayes y San Pedro.

La cartera sanitaria también informó del número de hospitalizaciones. Señaló que hay 709 internados, de los cuales, 156 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Entre ellos, 79 no están vacunados, 45 tienen dosis completa y 32, dosis incompleta.

En cuanto a recuperados, se registró 2.560 personas más, llegando así a un total de 597.468.

Salud sostuvo hace dos semanas que comenzaron a desacelerarse los contagios. Igual, sigue con el proceso de vacunación contra el coronavirus en el país. A partir de este martes se abocará mayormente en la vacunación de niños en las aulas.

No obstante, siguen con el calendario de aplicación de primera, segunda y tercera dosis.