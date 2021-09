El doctor Jesús Irrazábal, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital de Itauguá, denunció que el nosocomio se convirtió en "el parque de diversiones de las ratas".

El doctor Irrazábal manifestó en contacto con NPY que las deficiencias en la infraestructura y la falta de fumigaciones anuales desde hace 3 años, provocaron una infestación de ratas en el Hospital de Itauguá.

"Han sido habitantes del hospital desde hace muchos años ya, lo que nos llama la atención es cómo han aumentado en cantidad y en tamaño, parecen verdaderos carpinchos, no parecen ratas", sostuvo.

El médico aseguró que realizó las denuncias pertinentes ante el Ministerio de Salud, no obstante, solo recibió "promesas" y hasta el momento ninguna respuesta concreta.

Irrazábal expresó que, como médico, le molesta la calidad de la infraestructura que se le ofrece a los padres y a sus hijos, y criticó que el hospital parece prácticamente "abandonado".

"Lo que me molesta como médico es lo que ofrecemos a la ciudadanía. Esto no es lo que quiero para los pacientes, para los niños, niñas y adolescentes del Paraguay. No se trata solo de ofrecer capacidad y calidad en la administración del conocimiento en la medicina sino que el lugar sea digno, respetable, que el paciente no corra peligro en el lugar donde está internado. No hay nada de malo que un médico y su equipo quiera para sus niños un lugar digno no solo por derecho sino por el gusto de una tarea y un deber bien cumplido", dijo.

Por su parte, la directora del Hospital, Yolanda González, explicó que se trata de un Hospital de más de 40 años, y que las ratas están presentes "en todos los hospitales del mundo".

Señaló que está en conversaciones con otras instituciones para obtener un presupuesto para iniciar con una fumigación lo antes posible.

"Hicimos fumigaciones contra cucarachas y mosquitos durante la pandemia, también tenemos un área que rodea el lugar con vecinos con construcciones muy precarias, con basura alrededor y que incluso hacen fuego en el hospital", precisó.