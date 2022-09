¡Indignante! Roban a trabajador con discapacidad

Un vendedor ambulante con discapacidad fue asaltado en Coronel Oviedo por motochorros. Se llevaron toda su recaudación de la semana.

Francisco Flores Ledesma, un vendedor de Telebingo fue asaltado por sujetos motorizados, que se llevaron un poco más de G. 2 millones producto de toda su venta de la semana. Lamentó el hecho, puesto que se alzaron con toda su esfuerzo de la semana y su ganancia.