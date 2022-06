¡Indignante! Familias ven sus casas derrumbarse por inacción municipal

La erosión causada por el arroyo Ferreira afecta a las viviendas que del Bañado Sur de Asunción, entre el barrio Republicano y L Petit, causando zozobra con cada temporal debido a la fuerza del caudal de agua, haciendo de este sitio una trampa peligrosa que data de años, y que actualmente amenaza con derrumbar las viviendas de unas 90 familias de la zona.

"Algunas casas se encuentran al borde del precipicio, mientras otras ya han sido llevadas por el raudal que generan las lluvias", dijo uno de los afectados.

Pese a los pedidos realizados a la Municipalidad para un muro de contención, estos dicen no contar con los recursos financieros para solucionar el problema y que recurran al MOPC, quienes al no contar con una licitación, ni con los papeles necesarios, que no pueden hacer nada, explicaron los vecinos.