Indígenas repudian víveres proveniente de secuestradores

Comunidades nativas rechazaron de manera contundente este viernes los víveres provenientes del secuestro del joven menonita en San Pedro.

La familia de Peter Reimer, de 23 años, de la comunidad Río Verde, de San Pedro comenzó este viernes la entrega de los víveres a aproximadamente una veintena de comunidades de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Concepción, Canindeyú y en los barrios Ricardo Brugada, más conocido como La Chacarita y Pelopincho, de la ciudad de Asunción.

Son varios los nativos que en grupo dijeron no a esta entrega, ya que se trata de una extorsión de grupos criminales. Tal es el caso de la comunidad indígena del barrio Redención de Concepción. La lideresa Francisca Pereira, dijo que tomaron la decisión en Asamblea y que no van a recibir los alimentos, incluso cerrarán las calles para que el camión no tenga acceso a la villa.

"Ustedes saben que tenemos muchas necesidades, pero decidimos en asamblea rechazar y vamos a cerrar la calle para que el camión no entre, porque no queremos nada de ellos", sostuvo.

La entrega exigida por los captores es por valor de USD 500.000, la familia distribuirá los alimentos por USD 25.000 para cada localidad.