Imputan al hombre que presuntamente decapitó a una mujer en Ñemby

Este viernes el Ministerio Público presentó imputación contra Cristian Daniel Escobar, autor confeso del asesinato de una mujer en la ciudad de Ñemby. El hombre alegó que decapitó a la víctima por venganza ya que le había robado droga.

La agente del Ministerio Público, Fani Aguilera formuló imputación contra Cristhian Daniel Escobar Ocampos, de 32 años, por los hechos de homicidio doloso, coacción sexual y violación, además solicitó su prisión preventiva por el crimen ocurrido en Ñemby.

El hombre había salido de prisión hace dos semanas y es sindicado como el principal sospechoso del crimen de Cinthia Areco, de 27 años, quien dejó dos hijos huérfanos.

En dos oportunidades, el hombre alegó frente a las cámaras de Telefuturo que asesinó a la mujer por venganza y relató cómo se dieron los hechos.

"Le clavé, le quité la cabeza y murió la chica. Me arrepiento, pero ya ocurrió ya. Qué vamos a hacer más. Pido que me disculpe la mamá de esa chica, tiene sus consecuencias esto. Pero ya pasó, ya no podemos lamentar nada, ya murió la chica", expresó.

El crimen se registró a primeras horas del pasado jueves, a metros de la vivienda de la mujer, quien fue decapitada y su cabeza arrojada en un basurero, a cuadras de su casa.