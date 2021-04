Imputan a directivos de sanatorio por estafa

8 directivos de un sanatorio fueron imputados por estafa y lesión de confianza ya que los nombres de algunos asegurados que estaban sanos, aparecían en el sistema como "internados".

La Fiscalía imputó a 8 médicos que forman parte de las autoridades de un sanatorio privado de Alto Paraná.

Supuestamente unos asegurados que no tienen problemas de salud graves, aparecían en el sistema como internados.

"Estos servicios no fueron pagados, por lo que no hubo daño patrimonial y al no haber daño patrimonial, no se puede hablar de estafa", indicó la defensa.