Imputan a abogada que habría amenazado con matar a sus hijos

La Fiscalía imputó a la abogada acusada de raptar a sus hijos y amenazar a su exmarido con matarlos para luego suicidarse. La detuvieron en Pastoreo, Caaguazú.

La fiscal Natalia Chávez formuló una imputación contra la abogada por los supuestos hechos punibles de privación nde libertad, violación del deber de cuidado y producción de riesgos comunes.

La mujer es acusada de haber enviado un mensaje a su marido en el que supuestamente lo amenazó con asesinar a sus hijos a quienes se presume que raptó y que luego se suicidaría.

La denuncia fue formulada por la amiga de la detenida, a quien la sospechosa le habría hablado por teléfono acerca de sus planes.

"Montaron una barrera, suponiendo que estaba camino a Caaguazú, fue así que dieron con ella, me dijeron que no podían detenerla, le dije a los policías que ella tiene un arma y que no la dejen sola", dijo la mujer a Monumental 1080 AM.

Ante esta denuncia, la Policía Nacional montó barreras en la ruta camino a Caaguazú donde lograron interceptarla. En el momento de su detención, se incautó de su poder un revólver.