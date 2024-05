Impuestos deberían subir pero el malgasto no lo permite, afirman

El economista César Barreto explicó que un aumento de los impuestos es impostergable pero el Gobierno no puede exigirlo porque no da garantías al contribuyente de no hacer mal uso de su dinero.

En contacto con Monumental 1080 AM, el exministro de Hacienda, César Barreto, señaló que la necesidad de aumentar los impuestos es una acción que debe ser tomada por el Gobierno, sin embargo, por los escándalos campantes e impunes de nepotismo y corrupción, no tiene altura moral para exigir más de los contribuyentes. Para Barreto, esto representa un escenario peligroso porque el Estado se convierte en un órgano insostenible que no puede financiarse sin un reajuste de impuestos y provocaría una crisis que se haría patente para el final de esta década. "Al mediano plazo yo creo que vamos a necesitar aumentar la contribución tributaria como ciudadanos en algún momento hacia adelante. Se está postergando y los resultados directamente impactan en la calidad de vida de la gente", señaló. Agregó que el Gobierno debe dar señales de que tiene la intención de corregir el gasto público eliminando los casos de nepotismo y otras malas prácticas que, si bien representan porcentajes no muy significativos en el presupuesto general, sería una señal política que de garantías al contribuyente. Insistió en que de continuar con este modelo, la crisis que se avecina podría resultar muy aguda para el país y abre escenarios poco alentadores. "Por favor estos políticos tendrían que corregir esto, porque si no corrigen, nuestro modelo es es insostenible, inviable y va a explotar en algún momento. Y cuando explota esto, explota mal, explota con los Hugo Chávez, explota con gente extrema con la que ya no hay ninguna racionalidad", auguró. Se debería incrementar los impuestos, pero el Gobierno no tiene la altura moral para exigir más al contribuyente mientras mantenga a los nepobabys y la parentela de los políticos.



"Esa señal necesitamos de los políticos. Si no quieren cambiar eso, vamos a terminar en una… pic.twitter.com/NDJPQdhRGU — Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 7, 2024

