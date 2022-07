¡Impotencia! Suspenden quimioterapias en IPS a falta de fármacos

Desde la Asociación de Pacientes Oncológicos de IPS comunicaron que varios pacientes se quedaron sin poder seguir las sesiones de quimioterapias por falta de fármacos. "Es una condena de muerte", declararon.

El Instituto de Previsión Social cada vez es más cuestionable ante el ojo público, esta vez debido a que se suspendieron los tratamientos de quimioterapias por falta de medicamentos.

Gloria Villasanti, de la Asociación de Pacientes Oncológicos de IPS, expresó, que lamentablemente la enfermedad del cáncer avanza rápidamente si no se realizan sus sesiones de quimioterapias.

"El paciente que no recibe su tratamiento y si no consigue se va a morir. Es una condena de muerte", sentenció. Asimismo, cuestionó duramente al IPS por aprobar cualquier tipo de licitación y no priorizar la compra de medicamentos para pacientes oncológicos, sostuvo que hasta jeringas deben comprar.

"Es lamentable que el asegurado tenga que ir hasta la previsional y tenga que organizar polladas y adhesiones para venir a comprar medicamentos que muchas veces no se alcanzan por que cuestan G. 5 millones hasta G. 20 millones que se compran cada 21 días, es imposible", expresó.