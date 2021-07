Impotencia: Así fue la prueba de vida del ahora fallecido Jorge Ríos

“Jorgito me habló y me dijo, mami me dan horas de vida, solo tuve eso y luego recogí a mi hijo muerto y el Presidente del Congreso sale a hablar de rumores", expresó Elisa Barreto ante las declaraciones de Óscar Salomón.

Entre sollozos y relatos entre cortados, Elisa Barreto brindó una conferencia de prensa para referirse ante la polémica declaración del Presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón. El mismo dijo, que según los rumores la muerte del joven Jorge Ríos era una cuestión de narcos y no de grupos criminales que operan en el Norte. La madre, visiblemente afectada inició las declaraciones diciendo: “Hoy me siento más muerta que ayer, enterré a mi hijo y hoy tenemos este tipo de declaraciones, como familia no estamos como para escuchar rumores del Gobierno”, indicó. Declaró que la FTC no existe en Puentesiño y que recién ahora, después de un secuestro y una muerte más están llenos por la zona, alegó que se trató con total inoperancia. A su vez, la mujer mostró por primera vez la prueba de vida, donde se ve al fallecido Jorgito acompañado de uno de los criminales. Comentó que esa fue la última vez que vio a su hijo y que ese miércoles él mismo se comunicó rogándole para que pagara el rescate. “Me habló mi hijo, me dijo mami me dan 2 horas para matarme. Era imposible que yo llegara en ese lapso, llegué, pero fue tarde, me entregaron a mi hijo muerto y este señor se atreve a dar esas declaraciones”, expresó entre lágrimas. Exigió a Salomón que presente sus pruebas ante la Fiscalía, o bien que se retracte por respeto al dolor. 

Publicidad

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com