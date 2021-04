¡Impotencia! 4 médicos mueren en menos de 24 horas

La desoladora crisis sanitaria golpea con fuerza a toda la población y aún más a los médicos que están al frente de la batalla, 4 profesionales murieron en menos de 24 horas.

La doctora Rossana González del sindicato de médicos, lamentó la situación y expresó que están haciendo frente a la enfermedad en una total desidia y prácticamente sin recursos.

Perdimos a 5 médicos en menos de 24 horas, 4 de ellos por el covid, y seguimos sin garantías en el desempeño", sostuvo. Precisó que la precariedad y el fallo en el sistema se arrastra desde hace años, sin soluciones contundentes.

"No tenemos suficiente infraestructura, no hay medicamentos, no hay laboratorios, evidentemente el desempeño que vamos a tener no va a ser de excelencia, pedimos lo básico y también eso está costando", declaró.

En un reclamo casi desesperado dijo que no cuentan con medicamentos, que no hay antibióticos y la necesidad es urgente en todo el país.

"Estamos trabajando en un ambiente caótico mientras perdemos a colegas y mucho de nosotros están internados en terapia intensiva", lamentó.