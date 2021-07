Hugo Ramírez propone dividir a vacunados y no vacunados

El diputado Hugo Ramírez anunció que presentará una propuesta de Ley para separar los espacios públicos entre personas que están vacunadas y las que no para de "cuidar a la población y a la economía".

Para el legislador, la intención de la propuesta no es generar discriminación pero sí evitar una nueva ola de contagios porque, según explicó, "los no vacunados contagian más". Ejemplificó que se trataría de una suerte de división entre fumadores y no fumadores.

En su primera etapa, el controvertido proyecto busca dividir los espacios públicos y más adelante, inclusive, prohibir el uso de transporte público a los no vacunados.

"Tenemos que incentivarle a la gente a que se vacune porque de nada va a servir todo este esfuerzo que se está realizando si es que volvemos a tener una explosión y los sistemas de salud colapsan, y esto no afecta solo a las personas que esperan por días UTI sino también a las otras afecciones que necesitan UTI", explicó.

Cabe recordar que, hasta la fecha, sólo unas 1.500.000 personas fueron vacunadas en Paraguay.