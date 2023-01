Hospital del Trauma: Una herida por supuesta bala perdida

Una joven de 23 años resultó herida por un impacto de arma de fuego en la pierna, fue derivada hasta el Hospital de Trauma, en tanto que el responsable no fue identificado.

Desde el Hospital de Trauma informaron este lunes, que una joven de 23 años resultó herida este Año Nuevo por una bala perdida de la zona de Trinidad de Asunción.

La joven tuvo una lesión en la pierna izquierda y afortunadamente está fuera de peligro, ya que no sufrió lesión vascular. Hasta el momento no hay detalles de como se dio la situación, puesto que la misma no efectuó denuncia.