Horacio Cartes aún no será imputado, dice fiscal

El agente fiscal Osmar Legal, quien investiga dos causas contra el expresidente Horacio Cartes, dijo que "sin elementos suficientes no imputarán a un alto perfil" .

El representante del Ministerio Público, Osmar Legal, dijo este martes, que pese a las serias acusaciones de la embajada norteamericana hacía al expresidente, no pueden imputarlo sin pruebas suficientes.

"Yo no me voy a ir contra un ciudadano de alto perfil a juicio sin elemento probatorio suficiente. En una investigación a Cartes, no puedo hacer una investigación financiera de seis meses y con un informe que ellos creen –dentro de su inexperiencia– que tiene solvencia para una condena. Es irresponsable", declaró.

Asimismo, Legal dijo que es "un discurso político" las objeciones legisladores donde cuestionaron el proceder del Ministerio Público en comparación a la Justicia brasileña en el caso Messer.

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) presentó este lunes una investigación sobre Darío Messer donde se hallaron fuertes vínculos de su esquema delictivo con el ex presidente de la República y la protección de instituciones del Estado.