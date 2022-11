Homicidio es la hipótesis principal sobre la muerte de exfiscal Ibarra

El equipo de investigadores que indaga la muerte del exfiscal antidrogas Javier Ibarra, maneja como hipótesis principal que el mismo pudo haber sido asesinado. Aguardan resultados periciales para avanzar la investigación

Tras la autopsia realizada al cuerpo del ex fiscal Javier Ibarra, el comisario César Silguero, jefe de Homicidios de la Policía Nacional, aseguró que hasta contar con más elementos, se parte de la peor hipótesis, un caso de homicidio.

“Nosotros siempre partimos de la peor hipostasis, por lo que, en este momento, lo investigamos como homicidio, antes de analizar otros elementos. Preliminarmente, se habla de balas del calibre 22 o similares. Él estaba en la cocina y las armas estaban en otra parte. No hay indicios de forzamiento de cerraduras”, alegó el agente.

Mediante la autopsia, se pudo confirmar que el ex funcionario público murió a consecuencia de los dos disparos de arma de fuego en la sien. Todo indica que se trata de calibre 22.

#AHORA - #CasoJavierIbarra



Por su parte, el fiscal Gerardo Mosqueira, aseguró que se parte de la presunción de un homicidio, peor que “no se puede descartar nada”.

“No podemos descartar nada, partimos del homicidio, pero no se puede descartar un suicidio. No tenemos desorden, no hay rastros de violencia. No se descarta de la implicancia de algún conocido (de tratarse de homicidio)”, añadió el fiscal.