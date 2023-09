Hombre policías lo amenazan con involucrarlo en delitos

Un hombre denunció que efectivos policiales lo amenazan con involucrarlo en hechos punibles. Si bien cuenta con antecedentes, asegura tener pruebas de no haber participado en el delito que lo sindican.

Óscar Germán Vázquez González, quien cuenta con antecedentes por varios casos de robos e incluso un homicidio, afirmó estar harto de ser extorsionado por la agentes de la Policía Nacional cada vez que ocurren delitos de importante magnitud en en Ciudad del Este.

El último caso por el que asegura que lo extorsionan, fue tras asalto a un depósito del barrio Pablo Rojas. Vázquez asegura que tiene pruebas para demostrar que estuvo en su casa en el momento del delito.

El afectado manifestó que tras cada episodio de delito, los policías le exigen montos de dinero para no incluirlo en la investigación.

"Vivo acorralado porque todo el tiempo me están presionando, me quieren extorsionar. En todo robo que ocurre en Alto Paraná me quieren involucrar y por eso me estoy adelantando con pruebas", dijo al tiempo de mostrar fotos de circuito cerrado en los que muestra que estuvo en su casa.