Hombre muere en terrible accidente de tránsito en Guarambaré

Un hombre de 61 años murió al salir despedido de su vehículo luego de perder el control y volcar. Creen que el hombre se movilizaba a muy alta velocidad en un camino vecinal de Guarambaré.

Virgilio Concepción Díaz, de 61 años, falleció tras perder el control de su vehículo, volcar y salir despedido de la cabina, según los reportes.

Bomberos Voluntarios acudieron a su auxilio pero explican que las lesiones que sufrió en la cabeza fueron fatales y nada pudieron hacer para reanimar al hombre.

Se cree que Díaz se movilizaba a una alta velocidad pero se desconoce cómo habría perdido el control de su vehículo, que derivó semejante fatal descenlace.

"No tenemos datos ni testigos de las circunstancias que originaron el vuelco, pero es una calle que no está en buenas condiciones y presumimos que venía a una velocidad no prudencial", explicó la Policía.