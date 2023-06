Hombre macheteado en San Juan pide justicia y cuenta los hechos

La víctima de una brutal agresión en una fiesta de San Juan en Roque Alonso, relató este miércoles el momento cuando casi fue asesinado por dos personas. “Me jugaron a clavarme en el corazón y no me entró”, detalló.

Miguel Ángel Duarte manifestó este miércoles que los supuestos autores de la brutal golpiza que sufrió fueron Carlos Riveros y su tío Derlis Riveros.

El hombre relató que en la fiesta observó una gresca de mujeres, cuando Carlos Riveros aparentemente le propinó una trompada y cayó al suelo, esto fue aprovechado para agredirle con un puntapié.

Luego se levantó, casi inconsciente, corrió rumbo a su domicilio, pero a dos cuadras se percató que entre los dos lo estaban siguiendo.

Comentó que al parecer Carlos Riveros tenía el machete y fue la primera persona en agredirle, mientras que supuestamente Derlis Riveros tenía un barrote de hierro.

“Me alcanzaron y totalmente yo me entregué, se ve en el video del circuito que alcé mi mano, me jugaron para clavarme y no me entró, eso fue gracias a Dios, seguro que no era para mí. Yo quiero que se haga justicia esto, tenemos todas las pruebas y tengo la prueba que su señora le gritó que yo no tenía nada que ver con el tema de su mamá, igual me hicieron esto”, manifestó al momento de también pedir justicia.