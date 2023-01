Hombre denuncia que lo mantuvieron de rehén

Un hombre que no oficializó su denuncia, indicó que el fin de semana fue víctima de sujetos que lo mantuvieron en cautiverio por horas. En medio, usaron su tarjeta de crédito.

Esta versión la dio a uniformados de la comisaria jurisdiccional que comunicaron el hecho a pesar de su negativa para formalizar la queja. No se sabe si tal hecho ocurrió o fue solamente para justificar la ausencia en la casa.

El peculiar caso ocurrió en Ciudad del Este quien dijo que a las 19:30 horas del viernes fue abordado por un desconocido en el microcentro.

Según su relato estaba a bordo de su camioneta cuando se le acercó un hombre preguntando si conocía algún inquilinato con baño privado a lo que él respondió que no es de la zona momento en que saca un arma de fuego con el que le intima y allí se acercan otros tres hombres robustos, todos de edad promedio de 27 años.

Los desconocidos subieron a su vehículo y lo mantuvieron con la cabeza abajo, encapuchado, por lo que ya no pudo ver lo que ocurría pero si escuchaba la conversación de los sujetos, según dijo.

Cuando abordaron su camioneta uno de ellos le dijo si conocía la zona roja del barrio Remansito cuando se percató que transitaban por una pendiente pronunciada por lo que presume que se dirigieron hacia el barrio San Rafael ingresando por un pasillo hasta detener la marcha.

Escuchó cuando otro comentó que ya estaban entre ocho y le despojaron de su billetera de donde cree que extrajeron su tarjeta de crédito y compraron asado y cervezas.

Siguiendo con su relato dijo que escucharon que los hombres ofrecían su rodado a la venta ante la advertencia de que era robado pero como no pudieron encontrar un comprador terminaron liberándolo el sábado, alrededor de las 8:00 con sus pertenencias incluyendo la lujosa camioneta.

Fue hasta la comisaria primera comentando toda la odisea vivida pero como correspondía a la jurisdicción del barrio San Rafael fueron convocados personales de esta unidad policial quienes conversaron con la presunta víctima a quienes dio esa misma versión de los hechos.

Al ser informado que debían labrar un acta de sus dichos y que debía firmar, se excusó diciendo que iría en otro momento a la sede policial porque tenía compromisos laborales.

Para la policía la historia no cierra o está mal contada. Sus familiares ya habían dado intervención a la policía antisecuestro como no retornaba a casa y tampoco respondía su celular. Lo mas llamativo para los uniformados es que el hombre tenía su teléfono, el cual no fue despojado.