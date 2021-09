Hombre "blinda" su auto ante inseguridad y tortoleros

Cansado de la inseguridad, un hombre decidió colocarle una armadura a su vehículo para dejar de sufrir los perjuicios de los tortoleros.

El hartazgo de la inseguridad, los perjuicios de los tortoleros y el temor a los robacoches llevó a Elvis Argüello a apelar al ingenio y llegar a la idea de fabricar una especie de "armadura antirrobo".

El hombre explicó que pagó a su hermano G. 2.500.000 por la estructura metálica de dos piezas que encofra a su vehículo y evita que malvivientes lo perjudiquen.

"Dos veces ya me sacaron todos los accesorios que tengo: los señaleros, los espejos, los logos. Me ingenié y hablé con mi hermano y le pregunté si me podía hacer, y le traje los materiales de a poco", dijo a NPY.

Argüello explicó que consultó a la Municipalidad sobre su curioso método y le manifestaron que no habría problemas de estacionar con la armadura siempre y cuando aparque en lugares permitidos.