Hombre alega que lo "drogaron" en violenta agresión

El supuesto agresor de una mujer alegó que la misma “le dio algo” que lo puso agresivo, ya que no recuerda el ataque.

Tras la brutal agresión propinada a su expareja, el presunto agresor salió al paso alegando que tanto la mujer como la madre de esta le dieron de tomar “algo” el cual provocó su violenta reacción.

“Ellas me dieron algo, me traicionaron, se ve en el video que yo no estaba bien”, dijo el sujeto quien ya fue puesto a disposición de la Fiscalía.

La madre del hombre respalda el alegato de su hijo, asegurando que al mismo le dieron alguna pastilla que lo dejó mareado y fuera de sí.

El sujeto también asegura que la mujer quiere quedarse con su negocio en compañía de su nueva pareja.