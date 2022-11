Hijazi: Ministro de la CSJ dice que no sabía sobre tratos de su hijo

Antonio Fretes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó, que él no tenía conocimiento sobre el pago que recibió su hijo a cambio de trabar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sostuvo es este jueves, que el no tenía conocimiento sobre la supuesta coima a su hijo, el abogado Amílcar Fretes, por parte de Kassem Mohamad Hijazi.

De acuerdo a las informaciones dadas a conocer por denuncia del senador Pedro Santa Cruz (PDP), Amilcar recibió una elevada suma a cambio de evitar la extradición por al menos un mes de Kassem Mohamad Hijazi a los Estados Unidos.

El mandatario de la máxima instancia judicial, señaló que él tenía conocimiento nulo sobre los supuestos contratos que su hijo tenía con el ciudadano brasileño de origen libanés. “Reitero, mi comunicación con él (Amilcar) no es la comunicación fluida que uno pareciera tener y tampoco uno puedo tener conocimiento de los casos que él pueda tener, siempre me inhibo, este caso en especial yo no estuve en conocimiento, por eso firmé la extradición”, aseveró.

Hijazi fue detenido el 24 de agosto del año pasado en la localidad de Ciudad del Este, de Alto Paraná, bajo cargos de presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y fue extraditado el 8 de julio de este año, luego de haberse destrabado la acción de inconstitucionalidad que presentó su representante legal, el abogado Eduardo Cazenave el 30 de mayo pasado.

El ministro Fretes desautorizó el 20 de julio de este año, ante el pleno de la Corte, cualquier pedido que se haga a su nombre. Asimismo, Amilcar insistió en que no sea salpicado su padre con el caso, puesto que él no tiene nada que ver, afirmó. También dijo que el dinero se mantuvo en la cuenta de una persona de la confianza de Hijazi.