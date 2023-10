Hernán Rivas es solo "la punta del iceberg", dice Kattya

La senadora Kattya González señaló que son 46 personas las que, como el juez de jueces Hernán Rivas, tienen dudosos títulos universitarios. Denunció la universidad está supuestamente ligada al lavado de dinero.

Sobre la investigación que lleva a adelante la senadora Kattya González y otros parlamentarios contra el senador Hernán Rivas, representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, detalló que identificaron otros 46 títulos universitarios de dudosa verosimilitud.

La senadora agregó que la universidad en la que supuestamente Rivas cursó sus estudios tenía dictámenes en contra para su habilitación.

"Fue habilitada en 2009 con dictamen en contra del Consejo de Universidades, donde señalan a Diputados que no podía ser habilitada de ninguna manera porque tenía incumplimientos en la carga horaria, no tenía le plantel docente necesario ni la infraestructura, y la malla curricular no era acorde para las distintas ofertas académicas que daba en aquel tiempo", explicó.

Acentuó aún más sus denuncias señalando que la universidad de Rivas supuestamente era utilizada para lavado de dinero y que está vinculada a personas ligadas al narcotráfico y que tienen investigaciones en Brasil.

Insistió en que Rivas es solo "la punta del iceberg" porque hay otros 46 casos de títulos dudosos, muchos de ellos ocupando cargos públicos, según dijo González.

Kattya agregó que es importante seguir "la ruta de Rivas", ya que habría iniciado el primer tramo de su "carrera" en Pedro Juan Caballero, luego migró a Ciudad del Este, para finalmente terminar en Luque.

"Toda esa ruta nos va a permitir la trazabilidad de su carrera. El MEC tiene que cotejar que efectivamente ese hayan dado exámenes, tenemos que acceder a los profesores de Rivas", sostuvo al tiempo de hipotetizar que la estrategia de Rivas es "confundir".