Hermana de mujer desaparecida en Alto Paraná exige justicia

En contacto con Monumental 1080 AM, Karen Ruiz Díaz, hermana de Carmen, madre de 34 años que desapareció junto con sus hijos presumiblemente en la zona de un puente sobre el río Monday, Alto Paraná, dijo que la mujer era hostigada por su suegra por los bienes de su exmarido, fallecido en pandemia.

Según la hermana, Carmen cayó en depresión desde el fallecimiento de su marido y que gracias a un tratamiento psicológico había logrado sobreponerse a eso pero que volvió a recaer por una presunta denuncia falsa de parte de la familia del hombre.

"Ella entró en depresión cuando falleció su marido, acudió a un psicólogo y logró salir, pero volvió a recaer luego de la denuncia falsa de esta familia. Todo saldrá a la luz, no quedará en vano el nombre de mi hermana", dijo Karen Ruiz Díaz.

Para Karen, no hay duda de que Carmen tuvo una muerte por suicidio junto con sus dos hijos pequeños porque le había dicho en su momento que "no permitiría que esa gente le quite a sus hijos" y que prefería "suicidarse con ellos". Esto lo dijo ante la versión de la suegra de que huyó del país.

"Confirmo que definitivamente hizo eso, no aguantó tanta maldad y tomó esa decisión", manifestó, aunque queda en manos de la Fiscalía investigar el hecho y refutar o confirmar tal hipótesis.