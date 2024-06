Hermana de menor fallecida electrocutada pide justicia

“El cable no le soltaba”, manifestó este sábado la hermana de la pequeña Luz Nahir, la pequeña de 9 años que falleció electrocutada en la tarde de este viernes, mientras jugaba en una plaza en la ciudad de Piribebuy.

Una niña de 9 años falleció este viernes electrocutada por un cable de una conexión clandestina que estaba en la plaza Jóvenes Unidos, ubicado en el barrio Virgen del Rosario II de Piribebuy.

Su hermana Margarita pidió que se haga justicia porque hay muchos niños que corren peligro y hay personas que realizan caminata en el lugar.

“Es una pena todo lo que pasó, nosotros pedimos que se haga justicia porque no solo ellos van en esa plaza, hay muchos niños que se van a jugar allí, muchas personas que se van hacer su caminata y no puede ser que haya cables sueltos”, manifestó al programa La Lupa de Telefuturo.

Dijo que vio a su hermana en el suelo boca para abajo encima del cable, pero en un primer momento pensó que un perro la echó. Cuando intentó levantarla, un hombre le gritó que no lo haga porque era un cable con corriente eléctrica.

“Le estiré dos a tres veces y el cable no le soltaba, cuando le estiré más hacia el pasto le suelta el cable, le alzo y ella ya estaba toda moradita, no había caso. La alcé en brazos para llevarle al hospital pero ya no había caso, no pude más hacer nada por ella”, expresó con profundo dolor.