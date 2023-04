Habló padre del joven que baleó al supuesto asaltante en Areguá

El padre del ciudadano, que baleó al supuesto motochorro en Areguá, dijo que su hijo fue víctima por tercera vez de la delincuencia. El herido posteriormente falleció. «Me duele el alma porque yo crie un hijo honesto».

La inseguridad del país cada vez asquea e indigna más y son perceptible en a voz de un padre, quien dijo que su hijo ya fue asaltado en tres ocasiones y que esta vez tuvo una derivación fata para uno de los supuestos malvivientes. Sin embargo, a diario, son los trabajadores quienes pagan el precio.

Reclamó que las autoridades no sean suficientes ante la pululante inseguridad y ola de robos que mantienen en zozobra a la ciudadanía. «Las autoridades tienen que tomar las riendas en este asunto, los trabajadores tienen que triunfar, no así los ladrones», dijo notablemente alterado.

A su vez, expresó que le indigna esta situación porque crío un hijo que sea útil para la patria y que ahora por querer defender a sus hijos y su trabajo debe enfrentar a la Justicia por culpa de delincuentes «Es injusto, me duele en el alma y me siento impotente, yo críe un ciudadano honesto, me da asco y rabia que el Estado no nos dé la garantía para progresar», expresó.